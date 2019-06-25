El emeği ürünler sergide görücüye çıktı

Tokat'ın Niksar ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı sene sonu sergisi açıldı.

Niksar Kent Park bahçesinde düzenlenen yıl sonu sergisinin açılışına Tokat Vali Yardımcısı Niksar Kaymakam Vekili Dr. Mehmet Gödekmerdan, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kayayurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Bolat, Ak Parti İlçe Başkanı Kemal Yılmaz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Nurettin Saçkan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Teğmen Erdinç Karakaş, usta kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Yıl sonu sergisi açılışı töreninde konuşan Niksar Kaymakam vekili Dr. Mehmet Gödekmerdan bu gün burada düzenlenen sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.

Gödekmerdan ve beraberindekiler daha sonra sergide yer alan stantları gezip ürünleri inceleyerek bilgiler aldı.

Yıl sonu sergisi hakkında bilgiler veren Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Çelik; 2018-2019 Eğitim öğretim yılında Niksar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin ürünlerini Niksar halkının beğenisine sunduklarını belirterek; “Birçok kurumla işbirliği halinde çalışmaktayız, kurum işbirliğini önemsiyoruz aynı zamanda. Belediyemizin sağladığı imkanlardan faydalandık, birçok tekstil firmasıyla ortak işler yaptık, 4 binin üzerinde kursiyere ulaştık bu arada hedefimiz 8 bin yıl sonu itibariyle. Çok güzel ürünler ve sanat eserleri çıkardı arkadaşlarımız. Sadece hobiye yönelik kurslar değil bunlar, kişisel gelişim alanında da eğitim vermekteyiz. Kursiyerlerimiz aynı zamanda ürettikleri ürünleri hayat boyu öğrenme genel müdürlüğünün oluşturduğu önce kadın girişimciler platformunda satışa da sunabilirler, kendilerine küçükte olsa gelir sağlayabilirler. Bu manada çok güzel çalışmalar olduğunu halkımızın teveccühüyle görüyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Çelik halk eğitim merkezinde birçok çalışmaya da imza attıklarının altını çizerek; “Biz aynı zamanda mezun öğrencilerimizi üniversiteye de hazırlıyoruz, 200'ün üzerinde gencimiz bizde hazırlanıp üniversite sınavına girdiler, inşallah onların sonuçları açıklandığında olumlu sonuçlar almış oluruz. Biz halk eğitim merkezi olarak Niksar'da yaşayan herkese ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu arada bir mobil araç projemiz var, bu mobil aracı tasarladığımız zaman Niksar'ın bütün köylerini bütün yaşam merkezlerini ziyaret ederek oradaki insanlara minimum da olsa bir eğitim vermek istiyoruz. Hedefimiz belli hayat boyu öğrenme, 7'den 70'e bütün herkes bizimle beraber gönüllü insanlarla bu eğitimleri almaya çalışacağız. Ben katkı sunan herkese, usta öğreticilerimize, öğretmenlerimize, idari personelime, kursiyerlere ve Niksar Belediye Başkanımıza bize sunduğu tüm imkanlar için teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan iş yoğunluğu dolayısıyla daha sonra sergiyi ziyaret eden Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan'da tüm stantları gezerek ürünleri inceleyip bilgiler aldı.