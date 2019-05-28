El işi yaparak 78 yaşında hayata bağlandı

Tokat'ta 7 çocuğu 13 torunu olan 78 yaşındaki Cevriye Polat, kurs sayesinde eski sağlığına kavuşarak el işi iğne oyaları yapabildiğini söyledi.

Tokat Belediyesi tarafından Şehitler Parkında düzenlenen programda Tokat Meslek Edindirme Kursları (TOKMEK) kurslarına katılan hanımlar el işlerindeki hünerlerini açık havada sergiledi.Tahta baskı, resim, çinicilik, müzik, kitap okuma gibi faaliyetlerini açık havada yapan kadınlar arasında 78 yaşındaki Cevriye Polat dikkat çekti. Yaşına rağmen el işi göz nuru el işi yaparak gençlere taş çıkaran Polat, açık havada düzenlenen etkinliğe katıldı. Cevriye Polat, daha önce yürüme güçlüğü çekerken artık kendi başına yürüyebildiğini ifade ederek, “Otobüse birinin yardımı olmadan binemiyorum şimdi kendim binebiliyorum. Bazı araçların merdivenleri yüksek oluyor. Şoförler araca binerken ‘evinde otursana teyze bu yaşta ne işin var sokakta' diyorlar. Kendileri yaşlanmayacak sanki” dedi.

Açık havada kursa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Polat, “Pancar tarlasında da her zaman her yerde ben mutlu olurum. Oram ağrıyormuş, öyleymiş ben onları söylemem. Hastalığımla da barışığım, idare ediyoruz işte” diye konuştu.

Gençlere örnek oluyor

Gülbahar Hatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi Arzu Arslan, Tokat Belediye Başkanlığı tarafından uygulamaya konulan Tokat Meslek Edindirme Kursları (TOKMEK) kurslarına katılan 7'den 77'diye hanımların okullarda uygulanan 'açık havada ders' etkinlikleri kapsamında açık havada düzenlenen programa katıldığını kaydetti. Güzel havada yapılan etkinliğin oldukça ilgi gördüğünü ifade eden Arslan, “Hanımların açık havada düzenlenen kurs programında çok mutlu olduğunu gördük. Temiz havada nakış işliyorlar, resim yapıyorlar, müzik, spor, kitap okuma etkinliklerini bugün dışarı da yapacağız" dedi.

78 yaşındaki Cevriye Polat'ın 4 yıldır kursa katıldığını belirten Arslan, “Teyzemiz aynı kurslara gelmiyor. Farklı farklı kurslara geliyor. Nakışı öğrenir iğne oyasına geçer, iğne oyanı öğrenip şuan quillinge geçti. Kendisi bizler için gençler için güzel örnek oluyor. Kursa gelenlere 'ben yapıyorum sizde yapabilirsiniz' diyerek motive ediyor. Hayata bağlı, onun yaşamı mücadelesi gerçekten bizler çok etkiliyor” ifadelerini kullandı.