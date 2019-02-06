Emanetler Uzman Çavuş Mehmet Akif Sert'in Karakoluna ulaştı

Tokat Belediyesi'nce şehrin farklı noktalarında hizmete açılan özel kültür ve sanat merkezlerindeki kadınlar, yaklaşık bir ay önce Doğu Anadolu Bölgesi'nde görev yapan askerler için seferber olmuştu. Tokat Belediyesi tarafından sınırda görev yapan Mehmetçiğe annelerimiz tarafından örülen atkı, bere ve boyunluklar Onbeşliler'in mendilleri ve mektuplarıyla ulaştırıldı.

Gülbaharhatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyareti sırasında Ağrı'da görev yapan Mehmet Akif Sert ile telefon görüşmesi yapan Başkan Eroğlu, en kısa sürede annesi tarafından örülen atkı ve berenin kendisine ulaştırılacağının sözünü vermişti.

Kendi elleri ile ördüğü atkı, bere ve boyunlukların Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesinde Uzman Çavuş olarak görev yapan oğlu Mehmet Akif Sert ve karakoldaki tüm askerlere ulaştığını öğrenen Tokatlı Nazan Sert, Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu'na teşekkür etti.

Bir hafta boyunca Gülbaharhatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi'nde örgü yaptığını ve toplamda 3 bin adet örgü atkı, bere ve boyunluk ördüklerini belirten Nazan Sert, bu organizasyonda emeği geçen tüm hanımlara teşekkür ettiğini söyledi.

Anneleri tarafından örülen atkı, bere ve boyunluğa kavuştuklarını söyleyen Mehmet Akif Sert ise, Türk halkının rahatı ve huzuru için gece gündüz anne sıcaklığında seve seve nöbet tuttuklarını belirttiler.