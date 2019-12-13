Emlakçılardan yetki belgesi alma süresinin uzatılmasına tepki

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile emlakçıların taşınmaz mal ticareti yapabilmeleri için gerekli yetki belgesini alma süresi 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatıldı. Bu durumu eleştiren emlakçılar, yetki belgesi alanların mağdur edildiğini ileri sürdü. Tokat Emlakçılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Dilek Eroğlu, yetki belgesini alma süresinin uzatılması kararını beklemediklerini ifade ederek, “Bizi kötü etkiledi, uzatılmasını beklemiyorduk. Biz yeterlilik belgesi almak için emek verdik. 5 Aralık'a kadar bu belgeyi almak için uğraşıp, çaba sarf edip daha sonra 2020 yılına kadar uzatılması bizleri üzdü. Şimdi korsan emlakçılara gün doğdu. Herkes emlakçılık yapıyor. Şu anda Tokat'ta 145 emlakçı var ama yetki belgesini alan emlakçının sayısı 27. Yetki belgesi olan bir emlakçı ile çalışılırsa güvence altında olur. Uzatılmasaydı yetki belgesi olmayanlara denetime çıkılacaktı. Para cezası ödeyeceklerdi. Kasaplar, telefoncular, galericiler de emlakçılık yapıyor. Bunların önüne geçilmiş olacaktı, korsan emlakçı olmayacaktı. Ağustos ayı değil de Nisan ayına kadar uzatılabilirdi” dedi.

Yetki belgesi alma süresi için verilen ek süreyi eleştiren Eroğlu, “Ben sürenin kısaltılması taraftarıyım. Bu sürenin kısaltılması için dilekçe vereceğiz. Ağustos ayı bizim için çok uzun, en azından Nisan ayına kadar yetki belgesini almayanların da ofisleri kapatılsın” diye konuştu.