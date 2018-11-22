Emniyet kemeri takmayan genç kız canından oldu

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen genç kız hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Tokat-Yeşilyurt karayolu Boztepe mevkisinde Emre Büyükyol idaresindeki 37 SN 592 plakalı otomobilin yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçması sonucu meydana geldi. Takla atan otomobilin sürücüsü ile birlikte Sıla Gökgöz ile Kiraz Can (24) yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırılan Kiraz Can yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ile yanındaki kişinin emniyet kemerinin takılı olduğu otomobilin arka koltuğunda oturan genç kızın ise emniyet kemerinin takılı olmadığı öğrenildi. Jandarma ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.