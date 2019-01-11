Emniyet Müdürü Topaloğlu'dan "kotayı doldurmak için ceza kesiliyor" eleştirilerine cevap

Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, artan trafik uygulamaları ve kesilen cezalarla gelen eleştirilere karşı 'şehir efsanesi' söylemlerin olduğunu ifade ederek, “Bize hiçbir zaman için ne kadar ceza kestiniz, cezalarınız çok az olmuş diyen yok. ‘Kotayı doldurmak için ceza kesiliyor' diyorlar bunlar şehir efsanesi” dedi.

Tokat polis lokalinde basın mensupları ile biraya gelen İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, 2018 yılının trafik, asayiş olayları ile ilgili değerlendirmesini yaptı. Artan trafik ceza oranları ile ilgili soruları cevaplandıran Müdür Topaloğlu, yazılan cezaların sosyal fona gittiğini kaydetti. 'Ceza yazıyorsunuz buradan prim mi alıyorsunuz' şeklinde vatandaşlardan sorular geldiğini ifade eden Topaloğlu, “Bizim trafik cezalarından gelen meblağ ile ilgili hiçbir alakamız yok. Bu konu Bakanımız Süleyman Soylu'ya da sorulmuştu. Kendileri de izah ettiler bu paranın nereye gittiğini. Yakın çevremden arkadaşlarımdan akrabalarım da soruyor ‘size ne kadar kota veriyorlar ceza kesmeniz için' diye. Ben bu teşkilatın başındaki emniyet müdürüyüm. Böyle bir şey yok. Bize hiçbir zaman için ne kadar ceza kestiniz, cezalarınız çok az olmuş diyen yok. ‘Kotayı doldurmak için ceza kesiliyor' diyorlar bunlar şehir efsanesi. Uygulamalar Türkiye'de tüm illerde aynı anda başlıyor” dedi.

Yapılan uygulamalarla birlikte şehir içinde emniyet kemeri takma oranlarının arttığını ifade eden Müdür Topaloğlu, yapılan uygulamalarla birlikte ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında düşüş yaşandığını kaydetti.