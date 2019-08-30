En hızlı bat yeme ve yaprak sarması için yarıştılar

Tokat'ta 22'inci Geleneksel Topçam Şenlikleri'nde düzenlenen bat yeme yarışması ve zeytinyağlı yaprak sarma yarışması renkli görüntüler oluşturdu.

Tokat Valiliği ve Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen yarışmada yaprağıyla ünlü kentin hamarat hanımlarının ellerinden çıkan sarmalar jürinin beğenisine sunuldu. Hanımlar, Tokat'ta sofraların vazgeçilmez yemeklerinden olan dolmayı en hızlı saran kadın unvanını almak için kıyasıya yarıştı. Protokol üyelerinin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde en çok ilgiyi ise en hızlı bat yiyen kişiyi seçmek için düzenlenen yarışma gördü. 14 kişinin katıldığı yarışmayı Pala Ahmet olarak da bilinen Tokatlı sosyal medya fenomeni Ahmet Durmaz kazandı. Durmaz, zaferini yarışmanın düzenlendiği meydanda Tokat sarması oynayarak kutladı. Ahmet Durmaz, yaşadığı heyecanı dile getirerek, “Çok kısa sürede bitirdim. ‘Tokatlıyız dediler, bir kazan batı yediler' diye bir şarkımız var. Kazanla vermediler tabakla verdiler. Ama sıkıntı yok, üzerine kazanı getirsinler onu da yerim” dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat denilince insanların aklına yöresel lezzetlerden bağ yaprağı, Tokat kebabı, sebzesi ve meyvesinin geldiğini kaydetti. Bu anlamda Topçam şenliklerinde Tokat'ın bu ürünlerini yapanları ödüllendirmek istediklerini dile getiren Başkan Eroğlu, “Bu anlamda yapılan yarışmalar oldukça güzel geçti. Tokat domatesi, zeytinyağlı sarmasını daha da iyi tanıtacağız. Şenliklerin bir başka önemli noktası birlik ve beraberliği sağladı. Bunun yanı sıra yöresel sanatçılar sahnede hünerlerini sergiledi” diye konuştu.

Yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri Vali Ozan Balcı ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından törenle takdim edildi.