Erbaa Belediye Başkanı Karagöl'den LGS birincisine ziyaret

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, LGS merkezi sınavında birinci olan Erbaalı Hacı Hasan Ocak'ı ziyaret ederek, lise eğitimi masraflarını karşılamak istediklerini belirtti.

Erbaa ilçesinde apartman görevlisi olarak çalışan Fahri Ocak (40) ile Hilal Ocak'ın (38) 3 çocuğundan biri olan Hacı Hasan Ocak (14), LGS merkezi sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, 500 tam puan alıp 0,01'lik dilime giren Hacı Hasan ve ailesini ziyaret etti. Başkan Karagöl, Hacı Hasan'a cep telefonu hediye etti.

“Lise boyunca eğitim masraflarını karşılamak istiyoruz”

Eğitim masraflarını lise boyunca karşılamak istediklerini belirten Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, “Biz duyunca mutlu olduk. Türkiye 1'incisi olması bizi gururlandırdı. Hem akademik hem sportif alanda nasıl Erbaa'da birinci olanlar, Avrupa, dünya derecesi yapan gençlerimiz varsa LGS'de de Türkiye 1'incisi çıkarttık. Mutluyuz. Hasan tam bir Erbaalı gibi davrandı ve birinci oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. İnşallah biz bu süreçte ve bundan sonraki eğitim süreciyle alakalı yanında olacağız. Onun ne eksiği varsa nasıl bir talebi oluşursa bizler de ona destek çıkacağız. İnşallah eğitim masraflarıyla alakalı da biz onun yanında olduğumuzu ifade ettik. Kendisi de kabul ederse lise masraflarını eğitim süreci boyunca bizler sağlamak istiyoruz" dedi.