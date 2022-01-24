Erbaa Belediyesi ekiplerinin 32 saatlik kar mesaisi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde belediye ekipleri, yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşımın aksamaması için 32 saattir aralıksız çalışmalarına devam ediyor.

İlçede etkili olan kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için Erbaa Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin ana caddelerinde kar küreme çalışmaları 32 saattir devam ediyor. Belediye ekipleri tüm araçlar ve personelleriyle yolların açık kalması için çalışma yaparken, kar yağışı ilçe merkezinde etkisini sürdürüyor.

Şehrin ana arterlerinin yapılan çalışmalarla açık durumda olduğunu belirten Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, “Şehrimizin bütün ana arterleri açık. Belediye ekiplerimiz pazar sabah saat 6'dan itibaren çalışmalarını sürdürüyor. 32 saattir ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Sadece Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz değil tüm personellerimiz ve araçlarımızla ulaşımın aksamaması için çalışma yürütüyoruz. Uzun zaman sonra şehrimize ilk kez bu kadar çok kar yağdı. Biz buna hazırlıklıydık. Hazırlıklarımızı tamamladık ve ekiplerimiz çalışmaya başladı. Ekiplerimiz ana arterler, hastane yolu gibi önemli noktalarda ilk dakikalardan itibaren yolları açmaya başladı. Vatandaşlarımızdan isteğimiz mümkün mertebe araçlarla trafiğe çıkmaması. Çıkanların da zincir takıp yanlarında çekme halatı bulundurmasını rica ediyoruz. Telefonlarımız, WhatsApp hattımız sürekli açık. En ufak sıkıntıda vatandaşlarımız bizlere ulaşabilirler. Onlara her türlü hizmeti götürmeye hazırız” dedi.