İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erbaa Belediyesi kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışma yaptı

Erbaa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Ekipler ilçede belirlenen noktalara yaban hayvanları için yiyecek bıraktı.


Yağan kar sebebiyle yaban hayatını desteklemek için ekiplerin belirlenen bölgelere yiyecek bıraktığını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “İlçemizde 2 gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ekiplerimiz çalışma başlattılar. Yapılan çalışma çerçevesinde belirlenen bölgelere yiyecek bırakıldı. Yaban hayatını korumak ve kollamak bizlerin görevi. Benzer çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.