Erbaa Belediyesi Organize Sanayi Bölgesinde altyapı çalışması başlattı.

Altyapı çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Organize Sanayi Bölgesine yeni yatırımlar geldikçe altyapısını geliştirmek için gerekli çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “Ekiplerimiz kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj altyapısı için çalışma başlattılar. Erbaa'mıza iş, aş anlamında büyük değer katan Organize Sanayi Bölgemizin tüm ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için çalışmalarımız devam ediyor. Yatırımcılarımız, bölgede çalışan hemşerilerimiz için belediyemizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz.” diye konuştu.