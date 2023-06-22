Erbaa Belediyesi tarafından gençlik konseri düzenledi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Özlem Başar, Erbaa Kent Orkestrası, Suat Ateşdağlı ve İkilem'in katılımlarıyla gençlik konseri düzenledi. Erbaa Gençlik Konserlerinin bu yıl 3'üncüsü düzenlendi. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl yıl boyu sınav stresi yaşayan, sınavlara giren gençlerin yaz tatiline konserlerle başlamasını için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. LGS ve YKS'ye katılıp karne alan gençler için düzenlenen konserde Özlem Başar, Erbaa Kent Orkestrası, Suat Ateşdağlı ve İkilem grubu konserleri gerçekleştirildi. 2 gün süren konserlerde meydanı dolduran gençler sanatçıların söylediği şarkılara hep bir ağızdan eşlik edip doyasıya eğlendi.

“ Gençler büyük bir coşku ile eğleniyor”

Büyük bir coşkuyla gençlerin eğlendiğini ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “ Gençlerin bu mutluluğunu görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Yaptığımız işin doğru olduğunu gösteriyor. Özellikle öğrencilerimiz yıl boyu sınava hazırlandılar. Sınavlara girdiler, ders stresi yaşadılar. Yazın tatiliyle alakalı başlangıcı konserlerle verelim istedik. Onlara sınavlar için tatil için hediye verelim istedik. Bu niyetle bu festivalleri düzenliyoruz. Bu sene de yine 3'üncüsünü düzenledik. İnşallah gençlik festivaliyle gençlerimizin streslerini atacakları bir yaz yaşasınlar niyetiyle böyle bir çalışma yaptık. İyi eğlenceler diliyoruz” diye konuştu.

“Şehrin enerjisi çok iyi”

Şehrin enerjisinin çok iyi olduğunu söyleyen İkilem Grubundan Uğur Ateş “ Biz de hız kesmeden konserlere başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Anadolu'nun birçok yerinde bu samimiyet hep var. Onu biz Erbaa'da hissettik. Bu anlamda çok mutluyuz. Enerjimiz çok iyi. Bir de benim gördüğüm en genç başkanla tanıştım. O enerji de çok iyi geldi bize. Öyle şeyler görmekte bizi çok mutlu ediyor. Tam yaşını hatırlamıyorum ama belki bizden bile yaşça küçük olabilir. Erbaa'da Çok güzel yemekler yedik” diye konuştu.