Erbaa Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde içme suyu altyapısı için çalışma başlattı

Erbaa Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Yıldırım Beyazıt Mahallesi Türkiyem Caddesi'nde gerçekleştirilecek yol yapım çalışmaları öncesi içme suyu altyapısını yenilemek ve kot farklarını düzeltmek için çalışma başlattı. 680 metre uzunluğundaki hattın kısa süre içerisinde tamamlanması ardından yol yapım çalışmalarının başlatılması planlanıyor.

Altyapıdaki eksiklikleri giderdikten sonra caddede üstyapı çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “Yol yapım çalışmaları öncesi ekiplerimiz içme suyu altyapısında kot farklarını düzenlemek için çalışmalara başladı. 680 metrelik içme suyu hattımızı yenileyip kot farkı sebebiyle gelecekte yaşanabilecek sorunların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Ekiplerimizin altyapı çalışmalarının ardından Türkiyem Caddesinde yol yapım çalışmalarımıza başlayacağız.” dedi.