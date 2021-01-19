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Erbaa Belediyesi'nden buzlanmaya solüsyonlu çözüm

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Belediye ekipleri gizli ve açık buzlanmaya karşı yollara buz çözücü solüsyon döktü.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Belediye ekipleri gizli ve açık buzlanmaya karşı yollara buz çözücü solüsyon döktü.




Erbaa Belediyesi hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle yollarda tuzlama ve solüsyon çalışması yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Gazi Bulvarı, Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı, Karayaka Bulvarı, Barbaros caddesi ve yeni hastane yolu güzergahlarında kumlama ve buz çözücü solüsyon çalışmasını gerçekleştirdi. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yollarda oluşan gizli ve açık buzlanmaya karşı geceden itibaren tedbirler alındığını belirterek, “Yollarımıza kum ve buz çözücü solüsyon serperek buzlanmaya karşı tedbir alıyoruz. Olası kazaların önüne geçmek hemşerilerimizin can ve mal güvenliğini sağlamak için başlattığımız çalışmalar kış ayları süresince devam edecek'' dedi.

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