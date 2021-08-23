Erbaa Belediyesi'nden örnek proje

Topladıkları atıklar karşılığında manyetik kartlarına puan yüklenen vatandaşlar bu kartlarla market alışverişlerini yapabiliyor.

Erbaa Belediyesi tarafından Şubat ayında başlatılan Biriktirdikçe Kazanalım Projesi kapsamında 4 bin kilo kağıt, 3 bin 200 kilo plastik, 2 bin 700 kilo cam, 200 kilo da metal atık toplandı. Topladıkları atıklar karşılığı 169 kişinin manyetik kartlarına toplam bin 655 lira değerinde puan yüklendi. Atık toplayarak puan biriktiren vatandaşlar anlaşmalı marketlere giderek bu puanlar karşılığı alışveriş yapabiliyor.

Biriktirdikçe Kazanalım Projesiyle, 10 ton atığın geri dönüşümle doğaya zarar vermeden ekonomiye tekrar kazandırıldığını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “Şubat ayından bu yana toplanan atıklarla 360 metrekarelik bir orman alanının yok olması engellendi. 5 bin 600 ağaç kesilmekten kurtarıldı. 44 bin kilowatt elektrik tasarrufu sağlandı. Küresel ısınmaya yol açan 845 kilogram karbondioksitin atmosfere salınımı engellenmiş oldu. Aynı zamanda vatandaşlarımız atıkları çöpe atmak yerine geri dönüşümle hem kendi ekonomilerine hem de doğaya katkı sağlamış oldular. Vatandaşlarımız bu çalışma ile atıkları toplayıp kazandıkları puanlarla alışveriş yaptılar. Bu duyarlılıkları için kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Projenin mutfak masrafına katkı sağladığını ifade eden çay ocağı işletmecisi Fatih Kabakçı “Şehrimize ülkemize katkı sağlamaya çalıştık. Gençlerimize daha iyi bir gelecek bırakmak için elimizden geldiğince atıkları topladık. Belediyemizin başlattığı kampanya ile biz de buna dahil olduk. İşletmemizdeki pet şişe, cam şişe, metal atıklarımızı biriktirip sıfır atık noktalarına teslim ettikten sonra bize maddi destek olmuş oldu. Biz sosyal bilinçle bunu yapmamıza rağmen belediyemizin yaptığı proje ile bize maddi de bir dönüş sağlandı” dedi.