Erbaa depreminin yıl dönümünde konferans düzenlendi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 1942 yılında yaşanan 7,0 büyüklüğündeki depremimin yıl dönümü dolayısı ile konferans düzenlendi.

Merkez üssü Erbaa, Niksar hattı olan, 20 Aralık 1942 tarihinde 17.03'te meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki depremde 3 bin kişi can verirken 6 bin 300 kişi yaralandı. Acı olayı 79. yıl dönümü sebebiyle Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezinde deprem sergisinin ardından konferans verildi. Konferansa Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eren Yürüdür ve AFAD Tokat İl Müdürü Abdullah Sarıçiçek konuşmacı olarak katıldı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, 1942 depremini unutturmamak için programı düzenlediklerini belirterek, “3 bine yakın insanımız vefat etti. O dönemde binalar kerpiç, ahşaptı. Bizler tabi buna engel olmaya çalışıyoruz. Yüksek katlı bina olmamasına özen gösteriyoruz. Bu konuda Erbaa çok fazla diğer şehirler gibi yüksek katlı yapıların yapılmasını çok talep eden bir şehir değil. O anlamda da şanslıyız. Bu tarz felaketler yine olursa diye insanları diri tutup unutturmadan, korku salmak değil niyetimiz ama unutmamaya vesile olmak niyetiyle bu programı düzenledik. Korkarak değil de her zaman aklımızda tutarak yaptığımız binaları, kullandığımız malzemeyi ve şehirdeki yapılaşmayı hep depremi düşünerek yaparız.” dedi.

Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak ise 1942 depreminin her yıl dönümünde deprem gerçekliği konusunda bir farkındalık ve bilinç oluşturulması gerektiği ifade ederek, “Sadece Erbaa değil ülkemizin de bir gerçekliği deprem olmalıdır diye düşünüyorum. Genelde ülkemizin herhangi bir yerinde deprem olduğunda bu olayın can kaybına göre değişmekle birlikte, toplumumuzda irdelenmesi 8 ila 10 günü geçmemektedir. Yılın her günü deprem konusunda hassasiyetimizin olması gerekmektedir. Türkiye coğrafyasının yüzde 92'si deprem faylarının etki alanındadır. Türkiye nüfusunun yüzde 95'i deprem riski altında bulunmaktadır. Dolayısıyla bu gerçekliği hiçbir şekilde unutmamalıyız” diye konuştu.