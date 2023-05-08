Erbaa kanal sokak projesi hız kesmeden devam ediyor

Erbaa Belediyesi tarafından başlatılan Kanal Sokak projesinde beton boruların yerleştirilmesine yönelik çalışmalar tamamlandı. Yunus Emre ve Yavuz Sultan Selim mahallelerinden geçen sokakta ekipler çevre düzenleme çalışmalarına başladı. Proje ile sokaktaki sulama kanalının kapatılıp üstüne bisiklet yolunun, yürüyüş yolunun, modern aydınlatmaların ve yeşil alanların yapılması hedefleniyor. Başkan Karagöl Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 1,5 kilometrelik bölümdeki işlemleri tamamladığını bu aşamadan sonra Kanal Sokak yeni ve modern bir görünüme kavuşturma aşamasına geçtiklerini söyledi.

"Sıra sokağımızı yeni ve modern bir görünüme kavuşturma aşamasına geldi"

Projenin yapımında yeni bir aşamaya geçtiklerini ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “Projemizde beton boruların yerleştirilme işlemlerini tamamladık. Bu aşamadan sonra sıra mahallelerimizi, sokağımızı yeni ve modern bir görünüme kavuşturma aşamasına geldi. Projemiz aşama aşama ilerliyor. Alparslan Türkeş Bulvarından Kazım Karabekir Bulvarına kadar olan bölümü daha önce tamamlamıştık. Ekiplerimiz Kazım Karabekir Bulvarından D-100 karayoluna kadar olan bölümü de bugün itibariyle tamamladılar. Beton borular yerleştirildi. Şimdi ekiplerimiz alanı projemizi uygulamak için hazır hale getiriyorlar. Çevre düzenlemeleriyle, bisiklet yoluyla, yeşil alanları, modern aydınlatmalarıyla sokağımız hemşehrilerimize yakışır hale gelecek” dedi.