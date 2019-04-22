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Erbaa Ülkü Ocaklarında bayrak değişimi

Tokat Ülkü Ocakları Erbaa İlçe Başkanlığı görevi Zafer Gürel’e devredildi.

Tokat Ülkü Ocakları Erbaa İlçe Başkanlığı görevi Zafer Gürel'e devredildi.


Ülkü Ocakları Tokat İl Başkanlığı tarafından Ülkü Ocakları Erbaa İlçe Başkanlığında bayrak değişim töreni gerçekleştirildi. Erbaa Ülkü Ocakları Başkanlığı görevinin Zafer Gürel'e tevdi edildiği törende eski başkan Mehmet Dülger'e verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür edildi. Gerçekleşen törende konuşan Tokat Ülkü Ocakları Başkanı Nurullah Kaya; "Kutlu görevi devreden Mehmet Dülger başkanımızdan emeklerinden ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Görevi devralan yeni ocak başkanımız Zafer Gürel başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyoruz. Baki olan kutlu davamızda Allah yar ve yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.

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