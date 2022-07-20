Erbaa'da 3 gün festival heyecanı yaşanacak

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3 gün festivalin heyecanı yaşanacak.

Erbaa Belediyesi tarafından pandemi süreci nedeni ile ara verilen festival yeniden başlıyor. Bu yıl 22'incisi düzenlenecek festivalde Azerin, Oğuzhan Koç, Derya Uluğ, Elif Buse Doğan, Turgay Başyayla gibi sanatçılar sahne alacak. Cuma günü başlayıp pazar gününe kadar sürecek festivalde yarışmalar, sportif etkinlikler de düzenlenecek. Erbaa Belediye Başkanı Erturğul Karagöl, festival hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, “İki yıldır pandemi sürecinde festivali gerçekleştirememiştik 21. festivalimizi 2019 yılında yaprak festivali adı altında ilk kez gerçekleştirmiştik. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık, stantlarımız kuruldu. Heyecanla cuma günü yapılacak olan açılışı bekliyoruz. İnşallah konserleri ile yemek, bisiklet ve diğer yarışmalar ile güzel bir festival dönemi geçireceğiz” dedi.

Başkan Karagöl, festivalde sahne alacak olan sanatçıların vatandaşların oyları ile belirlendiğini belirterek, “Erbaa'ya yakışır, bölgemizin tanıtımına uygun bir festivali inşallah gerçekleştireceğiz. Biz özelliklede bu bölgede Erbaa'ya yakın konumda olan bütün hemşerilerimizi, vatandaşlarımızı, komşularımızı festivale davet ediyoruz. İnşallah tarlada çalışanda, memurda, işçide böyle kendine tatil havasında 3 gün geçirsin istiyoruz” diye konuştu.