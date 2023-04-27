Erbaa'da 45 parkta bakım çalışması başladı

Erbaa Belediyesi soğuk ve yağışlı havaların etkisini kaybetmeye başlamasıyla birlikte kentteki parklarda bakım onarım çalışmalarına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kentte bulunan 45 parkta bozulan oyun gruplarının bir kısmını tamir edip bir kısmını ise yenileriyle değiştirdi.

"45 parkımızda ekiplerimiz bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor"

Havaların ısınmasıyla birlikte çocukların parklara akın ettiğini ekiplerin gerekli planlamaları yaparak bakım onarım çalışmaları gerçekleştirdiğini belirten Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte çocuklarımız oyun parklarına yöneldiler. Kentteki 45 parkımızda ekiplerimiz bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Tamiri mümkün olanlar tamir ediliyor mümkün değilse yenisiyle değiştiriliyor. Kıymetli çocuklarımız güzelce vakit geçirebilsin diye gayretle çalışıyoruz.” dedi.