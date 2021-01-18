İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erbaa'da alt yapı hizmetleri dur durak bilmiyor

Erbaa Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Küçük Sanayi Sitesinde yağmur suyu, Alacabal Mahallesi yolunda kanalizasyon, Yeni Mahalleye bağlı Dereçiftlikte ise 3 bin metre uzunluğunda su hattı yapımı için çalışmalara başladı.


Çalışmalarla Erbaa'nın altyapısını daha da güçlendireceklerini ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “Küçük Sanayi Sitemizde esnaflarımızın yaşadığı yağmur suyu sorununu çözmek için gayret ediyoruz. Yağmur çamur dinlemeden ekiplerimiz çalışıyor. Alacabal Mahallemizin yolunda ise kanalizasyon altyapımızı güçlendirmek için çalışmalar hızla sürüyor. Kanalizasyon ve su altyapımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Yeni Mahalle'ye bağlı Dereçiftlik'de uzun zamandır vatandaşlarımızın yaşadığı su sorununu çözmek için 3 bin metre uzunluğunda su hattı çekiyoruz. Çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz.” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.