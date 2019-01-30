Erbaa'da altyapı çalışması

Erbaa belediyesi İstiklal Caddesi'nde yenileme çalışması başlattı.

Erbaa Belediyesi ekipleri İstiklal Caddesi'nde içme suyu, yağmur suyu kaldırım ve yol yenileme çalışması başlattı. Cumartesi günü başlatılan çalışmalarda içme suyu altyapı çalışmaları tamamlandı. Caddedeki altyapı çalışmalarının hafta sonu tamamlanarak kaldırım ve yol yenileme çalışmalarına geçileceği belirtildi.

İçme suyu altyapısının dün gece itibariyle tamamlandığını söyleyen Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım,"Şehir merkezimizi yenilemeye altyapı hizmetlerini geliştirmeye devam ediyoruz. İstiklal Caddemizdeki bu bölgede içme suyu hatları oldukça eskiydi. Caddemizin kaldırımları yolu bozulmuştu. Yenilemek için bu noktada çalışma başlattık. Başlatılan çalışma çerçevesinde önce içme suyu altyapısı yenilendi. Dün itibariyle bu çalışma bitti. Bugünden itibaren de yağmur suyu altyapısına geçtik. Yağmur hatlarını yapmamızla birlikte apartmanların oluklarından gelen yağmur sularının kanalizasyona karışmasının önüne geçeceğiz. Yağmur sularının tahliyesi artık daha hızlı ve yaşam konforunu etkilemeden yapılmış olacak. Arkasından kaldırımları yenileyeceğiz. Şehir merkezimizle uyumlu bir hale gelecek. Kaldırımlar yenilendikten sonra caddenin asfaltını serip çalışmayı kısa süre içerisinde tamamlamayı planlıyoruz." diye konuştu.