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Erbaa'da doğalgaz çalışması

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, “İlçemizde büyük oranda doğalgaz hat çekme çalışmaları tamamlandı” dedi.


Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl doğalgaz çalışması yapılan mahallelerde incelemelerde bulundu. Belediye olarak, temiz enerji kaynağı ve şehirleşmeye katkı sunmak amacıyla doğalgaz çalışmalarına her türlü desteği verdiklerinin altını çizen BaşkanKaragöl, “İlçemizde büyük oranda doğalgaz hat çekme çalışmaları tamamlandı. Şehrimizde ki yeni yerleşim alanlarına da doğalgaz firması ile koordineli olarak hat çekme çalışmaları yapılmaya devam ediliyor. Bu gün Tepeşehir, Yenihayat evleri bölgesinde ki çalışmaları yerinde inceledik. Kazı çalışmaları sonrasında mahalle ve sokaklarımızda ki yol ve kaldırımlarımızda oluşan bozulmaları ise Fen İşlerine bağlı çalışan personellerimiz vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde tam kapasite ile çalışarak bu sorunu da çözecekler” dedi.

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