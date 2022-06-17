Erbaa'da kent kütüphanesi için arsa takası

Tokat'ın Erbaa ilçesine kent kütüphanesi yapılması için arsa takası anlaşması yapıldı.

Erbaa Belediyesine ait Mimar Sinan Mahallesindeki arsa, kent kütüphanesi yapılması amacıyla İl Özel İdare'ye karşılıklı takas yöntemiyle devredildi. İsmet Paşa Mahallesinde bulunan İl Özel İdare'ye ait arsa ise belediyeye devredildi. Yapılan arsa devir törenine Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak ile Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl katıldı. Başkan Karagöl, bir süredir kent kütüphanesi ihtiyacını karşılamak üzere alan araştırmaları yapıldığını belirterek, “Yapılan araştırmalar sonrası imarda kent kütüphanesi olarak belirlediğimiz arsada karar kılındı. Kent kütüphanesi yapılması için arsamızı İl Özel İdareye devrettik. Karşılığında İl Özel İdareye ait İsmet Paşa Mahallesindeki arsayı belediyemizin mülkiyetine geçirdik. Devir işlemlerinin ardından proje ve inşa çalışmalarının kısa sürede başlayıp tamamlanmasını bekliyoruz. Erbaa'mıza hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.