Erbaa'da Kurban Bayramı hazırlıkları

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kurban Bayramı öncesi zabıta, veteriner hekimleri ve temizlik işleri ile bir dizi tedbirler alan Erbaa Belediyesi, park bahçe ve mezarlıkların temizlenmesi çalışmalarına başladı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Kurban Bayramı dolayısı ile ilçemizde halkın sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi için her türlü tedbirleri aldıklarını ifade ederek, “Kurbanlık Hayvanlar, Kurban pazarı ve Kurban kesim yerleri ile ilgili aldığımız tedbirler sonrasında şimdi de halkımızın ziyaret edeceği mezarlıklarımızı ve park bahçelerimizi temizliyoruz. Biliyoruz ki zaten bu ve buna benzer çalışmalar belediyeciliğin rutin işleridir. Hani evlerimizde, annelerimiz evimiz ne kadar temiz olursa olsun bayram yaklaşınca farklı bir temizlik yapıyor, işte bizim çalışmalarımızda o misal devam ediyor. Bizler temizliğin İslam inancının ve Türk töresinin temel yapı taşlarından en önemlilerinden biri olduğu bilinci ile hareket ediyor ve çalışmalarımızı bu anlayışla planlıyoruz“ dedi.