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Erbaa'da mezarlık çalışması

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Sarmadut Mezarlığı ikinci etap çalışmaları başladı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Sarmadut Mezarlığı ikinci etap çalışmaları başladı.


Erbaa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Sarmadut Mezarlığı'nın ikinci etap çalışmalarını başlattı. Bordür ve çevre düzenleme çalışmalarının gerçekleştirildiği mezarlığın yeni etabının en kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, mezarlığın parselasyonunun tamamlandığını ifade ederek, “Bugün itibarıyla ekiplerimiz alanı hazırlamak için çalışıyor. Kısa süre içerisinde ikinci etabı tamamlayarak şehrimizin önemli bir ihtiyacına cevap vermiş olacağız” dedi.

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