Erbaa'da, ‘Sıfır Atık' projesine destek

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, “Bünyemizde bulunan sıvı atık arıtma tesisi, katı atık düzenleme depolama ve geri dönüşüm tesisi ile yarının yaşanabilir Erbaa'sına ve yaşanabilir bir dünyaya katkı sağlıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında Fatih Sultan Mehmet İlk ve ortaokuluna öğrencilere hediyeleri takdim edilerek kazanım belgesi verildi. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelerek ‘sıfır atık' projesinin öneminden bahsetti. Ayrıca okul idaresi ve öğretmenleri ile bir araya gelen Başkan Karagöl, Erbaa Belediyesinin çevre duyarlılığı en yüksek olan belediyelerden bir tanesi olduğuna dikkat çekerek, “ Bünyemizde bulunan sıvı atık arıtma tesisi, katı atık düzenleme depolama ve geri dönüşüm tesisi ile yarının yaşanabilir Erbaa'sına ve yaşanabilir bir dünyaya katkı sağlıyoruz. Cumhurbaşkanlığımız önderliğinde ülkemiz genelinde başlatılan ‘sıfır atık' kampanyasına belediye olarak her türlü desteği ve teşviki veriyoruz. Gördüğüm üzere sıfır atık kampanyasına okulunuzun katkısı oldukça büyük. Siz öğretmenlerimizden ricam sizlerdeki bu çevre bilincini ömür boyu öğrencilerinize aktarmanız. İnanıyorum ki sizlerin gayreti ile daha yaşanabilir dünyaya kavuşacağız. Ayrıca sizlerin bu anlamlı gayreti karşısında okulunuza bu ödülleri vermekten onur duyuyorum 'dedi.

Başkan Karagöl, sıfır atık projesine teşvik amacı ile 100 öğrenciye sinema bileti okula ise 1 adet projeksiyon cihazı hediye etti.