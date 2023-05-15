İhlas Haber Ajansı

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Erbaa'da trafik kazası: 6 yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre; kaza, dün gece saatlerinde Erbaa Yeni Mahalle kavşağında meydana geldi. A.Ş. yönetimdeki plakası öğrenilemeyen ticari araç ile V. U. yönetimdeki 60 VV 666 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada ticari araçta bulunan İ.Ş., S.Ş., H.Ş., Y. Ş., Y.Ş. ve otomobil sürücüsü V.U. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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