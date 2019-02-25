Erdoğan: “Bize ihanet edenler yarın gittikleri yere de ihanet ederler”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat mitinginde yaptığı konuşmada, AK Parti'den ayrılıp farlı partilere geçenlerin yarın gittikleri yere de ihanet edeceklerini söyledi. Erdoğan ayrıca Suriyelilerin kurulacak güvenli bölgelere dönmelerinin sağlanacağını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta düzenlenen mitingde partililere seslendi. Tokat'ta yapılan hizmetlere değinen Erdoğan yeni hizmetlerin de müjdesini verdi. Tokat ile Turhal arasında raylı sistem kurulacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, inşaatı süren Tokat havalimanının önümüzdeki yıl hizmete gireceğini müjdeledi. Erdoğan, “Tokat Turhal arasında yeni bir demir yolu yapmak için çalışmalara başladık. Hattın etüt proje çalışmaları devam ediyor. Tamamlanmasının ardından gerekli adımları atacağız. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli hava limanımızı inşallah önümüzdeki sene hizmete sunmayı planlıyoruz.”dedi.

“IMF ile işimiz yok”

IMF ile işleri bulunmadığını belirten Erdoğan, “Mayıs 2013, IMF'ye 23 milyar dolarlık borç ödemesi bitti. Sıfırlandı. Şu anda bizim IMF'ye borcumuz yok. Orayla da işimiz yok. Geldiler bizden 5 milyar Euro borç istediler. Arkadalar bana bunu sorunca verin dedim. Baktılar ki bu çığlın Türkler bu işi ciddiye aydılar. Vazgeçtiler. Biz buyuz. Savunma sanayisinde yüzde 80 dışa bağımlı bir ülke iken bugün kendi silahını, kendi helikopterini, tankını, istihbarat gemisini, uçak gemisini inşa eder hale geldik. Biz insansız hava araçlarını gidip de bir yerden almıyoruz. Silahlı insansız hava araçlarını gidip de bir yerden almıyoruz. Biz üretiyoruz biz” dedi.

“Yarın gittikleri yere ihanet ederler”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı arkadaşlarının kendi trenlerinden başka trenlere bindiklerini, kendilerine ihanet edenlerin yarın gittikleri yere de ihanet edeceğini ifade edip, “Bazı yola beraber çıktığımız arkadaşlarımız. Onlara mevki makam verirken her şey iyi güzeldi ama öyle anlar geldi ki ‘ Gel sen biraz da dinlen, oraya başka arkadaşımızı koyalım' dediğimizde birde bakıyorsunuz ki bizim trenden inip başka bir trene biniyorlar. Bu nedir bu? Bu; kader birliği değildir. Bu dava birliği değildir. Bugün bize ihanet edenler yarın da gittikleri yere ihanet edecekler. Dolayısı ile 31 Mart'a giderken gerekli dersi gerekenlere de vereceğinize inanıyorum” dedi.

Suriyeliler geri dönecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyelilerin güvenliği sağlanan bölgelere geri dönmelerinin sağlanacağını açıklayarak, “Suriye'de güvenli bölgeler kurarak 8 yıldır vatan hasreti çeken Suriyeli kardeşlerimizi huzur-u kalp ile buralara dönmelerini sağlayacağız. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları ile terörden arındırdığımız alanlara şimdiye kadar 310 binden fazla Suriyeli muhacir geri döndü. Sadece Münbiç'i güvenli hale getirdiğinizde buralara dönmeyi arzu eden 500 bin Suriyeli kardeşimiz bulunuyor. Fırat'ın Doğusunu bölücü terör örgütünden temizlediğimizde inşallah bu sayı milyonları aşacaktır" şeklinde konuştu.

“Bu imtihandan güçlenerek çıkacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke üzerinde oynanan ekonomik oyunlardan daha da güçlenerek çıkacaklarının altını çizerek şunları söyledi:

”Yaz aylarında döviz kuru üzerinden maruz kaldığımız ekonomik saldırıyı hamdolsun sizlerin desteği ile çok büyük oranda atlattık. Aldığımız tedbirler ile döviz kuru üzerinde ki balonu söndürdük. Ardından sebze meyve fiyatları üzerinden oynanan bir takım oyunları da tanzim satışlar ile bozduk. Üreticimizi ve sanayici esnafımızı daha da rahatlatacak ilave adımlar üzerinde çalışıyor dönem dönem bunları paylaşıyoruz. Daha öncekilerde olduğu gibi bu imtihandan da güçlenerek çıkacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting meydanında kendir ipliğinden yapılmış poşetlerde Rize çayı dağıttı.