Eş zamanlı torbacı operasyonunda 3 tutuklama

Tokat merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik Tokat merkezli Samsun ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 80 adet sentetik ecza, 13,81 gram bonzai, 10 adet ecstasy, 6,17 gram metamfetamin, 1,80 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden O.B., M.B., F.Ö. tutuklandı. Tokat Adliyesinde hakim karşısın çıkan 3 zanlı polis ekipleri tarafından Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.