Eski eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde önceki gün eski eşi tarafından kaçırılarak tüfekle vurulup öldürülen 2 çocuk annesi Alev Yıldırım'ın cenazesi toprağa verildi.

Tokat Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından Alev Yıldırım'ın cenazesi Niksar'a getirildi. 29 yaşındaki Yıldırım'ın cenazesi, Meydan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahçelievler Kabristanlığında toprağa verildi. Cenazede öldürülen genç kadının abisi Oktay Yıldırım metanetini korumaya çalıştı. Cenazeye Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Hastane önünde gerginlik yaşandı

Öte yandan olayda, M.G.'ye yardım ve yataklık ettiği iddia edilen iki kişinin Niksar Devlet Hastanesine sağlık kontrolü için getirildiği sırada gerginlik yaşandı. Olay yerine çok sayıda Jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Öldürülen genç kadının yakınları güçlükle sakinleştirilebildi. Genç kadının kaçırılması olayına yardım ve yataklık ettiği iddia edilen iki kişi geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araca bindirilerek İlçe Jandarma komutanlığına götürüldü. Cinayet zanlısı ise Erbaa ilçesinden Niksar'a gönderilerek adliyeye çıkarılması bekleniyor.

Yaşanan üzücü olaya tepkisini dile getiren Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan şiddetin her türlüsünü kınadıklarını ifade ederek; “Böyle bir hunharca katliamı hiç kimsenin kabul etmediğini biliyoruz. İnsanlığımızı kaybetmememiz gerekiyor, çok üzgünüz ailesine yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. İnşallah bu olaylar son bulur” dedi.

Olay geçmişi;

Önceki gün Niksar ilçe merkezinde meydana geldi. M.G., 1 yıl önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Alev Yıldırım'ı ilçe merkezinde zorla otomobile bindirip götürdüğü Çimenözü köyü yakınlarında av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Gece saatlerinde polisi arayan M.G., eski eşini öldürüp cesedi de Çimenözü köyü yakınlarında bıraktığını söyledi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, köy yakınlarında Alev Yıldırım'ın cesedine ulaştı. M.G.'nin eski eşini kaçırırken kullandığı otomobil ise Erbaa ilçesinde terk edilmiş bulundu.