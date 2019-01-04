Esnaf davet etti başkan personeli ile sahaya çıktı

Başkan Bekler'in esnaf ile bağını koparmadığını belirten halı saha işletmecisi Polat Ayan "başkanımız halk ile iç içe, halk ile bağlantısını koparmayan bir büyüğümüz biz esnafları sık sık ziyaret ediyor. Esnaflar tarafından yapılan davetleri geri çevirmiyor. Bizde sosyal medya aracılığıyla davet ettik, sağ olsun geri dönüş sağlayarak ilgili arkadaşların ulaşacağını belirtti. Basın Yayın Müdürlüğü personeli arkadaşlar organize etti. Başkanımız eski günlerde olduğu gibi bu gün yine halı sahamızda. Başkanımızın davetimize icabet etmesiyle Turhalımıza yaptığı hizmetlerden dolayı başkanımıza teşekkür etme fırsatımız oldu” dedi.

Spor yapmanın insan sağlığı açısından önemli olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz Bekler, ”Bu gün mesai arkadaşlarımız ile halı saha maçına geldik. Polat kardeşimiz bu bölgeye hizmet geldiğinde bizlere teşekkür etmek istediğini belirtmişti. Bizde bir halı saha maçına geldiğimde o zaman edersin demiştim. Belediye çalışmalarımız, esnaf ziyaretlerimiz derken unuttuk. Polat kardeşimiz bizlere mesaj attı. Bizde bu gün buraya maç yapmaya geldik. Spor yamak insan sağlığı açısından son derece önemli, geçen yıllarda öğretmenken her hafta halı saha maçlarına geliyordum. Belediye başkanı olunca işlerimizin yoğunluğundan gelemedim. Bu vesileyle bu başlangıç oldu. Bundan sonra her hafta bir halı saha maçına katılmaya çalışacağım” diye konuştu.

Başkan Bekler ile halı saha maçına katılan Belediye personelleri ise “Başkanımız ile bir arkadaş gibi halı saha maçına gelmek mutluluk verici hem spor yapıyoruz hem de iş arkadaşlarımız ile stres atmış oluyoruz. Başkanımızdan bu tarz etkinliklerin çoğalmasını istiyoruz “ diye konuştular.