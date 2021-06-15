Esnafla nakliyeci arasında arbede

Tokat'ta esnafla, nakliye firması çalışanları arasında yaşanan arbedeye polis müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre olay; Behzat Bulvarında meydana geldi. Binaya vinç yardımı ile eşya taşındığı esnada, binanın zemininde iş yeri bulunan esnaflarla, nakliye firması çalışanları arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan gerginliğin büyüyerek arbedeye dönüştü. İhbar üzerine polis arbedeye müdahale etti. Kavgaya taraf olan esnaf karşı tarafından kendisine silah çektiğini iddia etti. Yapılan üst aramasında bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Her iki tarafın birbirinden şikayetçi olması üzerine 2 esnaf ile 4 nakliyeci ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.