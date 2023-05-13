Eşsiz doğal güzellik ziyaretçilerini ağırlıyor

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 401 hektar alanda yer alan Zinav Gölü Tabiat Parkı projesinin tamamlanmasının ardından göl turizme kazandırıldı. Tokat'ın Reşadiye ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Zinav Gölü ilkbaharın gelişiyle eşsiz doğa manzaraları ile kartpostallık görüntüler oluşuyor. Kanyondan gelen küçük sularla beslenen Zinav Gölü, yaklaşık 25 metreye kadar sahip olduğu derinliğiyle dikkat çekiyor. Etrafı korunmaya alınmış orman alanı ile kaplı olan Zinav Gölü'ne ziyaretçiler gelmeye başladı.

Turhal ilçesinden Zinav gölünü ziyarete gelen Murat Açıl, "Bugün buraya Unesco kapsamına girmiş dünyanın en büyük harikalarından biri olan Tokatımız'ın Zinav Gölüne geldik. Gezimiz çok verimli geçti. Kardeşlerimiz için de farklı bir ortam oldu. Burası tam bir Selçuklu mimarisi ve Tokatla özdeşlemiş bir yer" diye konuştu.

Turhal ilçesinden Zinav Gölünü ziyarete gelen Abdülkadir Çakar" Bugün bu doğa harikası Zinav Gölünü ziyaret ettiğimiz için çok mutlu olduk. Burası doğa ile iç içe" diye konuştu.