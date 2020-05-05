Evden çıkamayan 600 kişiye sıcak yemek

Tokat Belediyesi Aşevinde hazırlanan yemekler özel kaplara konularak evden çıkamayan vatandaşların evlerine götürülüyor. 3 ekip tarafından günde iki öğün 600 kişiye sıcak yemek ikramı yapılıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu; birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan'da vatandaşın yanında olmaya devam ettiklerini ifade ederek, “Bu yıl korona virüs nedeniyle kalabalık iftar sofralarında buluşamıyoruz. Ancak biz her daim milletimizin yanında yer almaya, onları asla yalnız bırakmamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda hem ihtiyaçlı insanlarımıza ve evinde yemek pişiremeyecek derecede yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi insanlarımıza günlük iki öğün yetecek şekilde, 600 kişilik sıcak yemeğimizi ulaştırıyoruz. Üç ayrı ekibimizle iftardan önce sıcak yemeklerimizi hanelere ulaştırıyoruz. Belediyemiz Sosyal Tesislerinde kendi ekibimizle hazırladığımız yemekleri, hijyen kurallarına uygun ambalajlanmış bir şekilde kapı kapı teslim ediyoruz. Çünkü biz vatandaşımızın yanında, onların ihtiyaçlarını gideren bir belediye olmak zorundayız. Bu bizim asli görevlerimizin başında gelmektedir. İnşallah bu korona virüsten bir an önce kurtulup, normale dönmeyi rabbimden niyaz ediyorum” dedi.