İhlas Haber Ajansı

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Evi yanan komşusuna yardım etmek isterken canından oldu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde evinin çatısı yanan komşusuna yardım etmek isterken elektrik akımına kapılan 2 çocuk babası Cengiz Hezenci hayatını kaybetti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde evinin çatısı yanan komşusuna yardım etmek isterken elektrik akımına kapılan 2 çocuk babası Cengiz Hezenci hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre yangın; Erbaa ilçesine bağlı Ballıbağ köyünde meydana geldi. Davut Uzun'a ait evin çatısında çıkan yangın biranda büyüdü. Yangına Erbaa Belediyesi ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından hasar gören çatıda Cengiz Hezenci (39) komşusuna yardım etmek istedi. Bu sırada elektrik teline temas eden Hezenci, akıma kapıldı. Sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi'nde kaldırılan şahıs kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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