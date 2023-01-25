Tokat'ın Niksar ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan lahite el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Niksar ilçesinde bir şahsa ait evin bahçesinde boş durumda bulunan lahit mezar olduğu tespit etti. Tokat Müze Müdürlüğü ekipleri lahit mezarın yaklaşık bir buçuk asırlık tarihi eser olduğunu belirledi. Bunun üzerine lahit mezar müzede sergilenmek üzere bulunduğu yerden bir araca yüklenerek muhafaza altına alındı.

Ayıca Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Niksar ilçesi kırsal alanında izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Yakalanan şüpheli şahısların define aramada kullandıkları aletlere el konuldu.