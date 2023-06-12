Evin bahçesine giren yılan korku dolu anlar yaşattı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Erbaa ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesine 1,5 metre uzunluğunda bir yılan girdi. Yılanı gören ev sakinleri korkuya kapıldı. Ev sakinlerinin itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine ekipler geldi. Bahçede köşe bucak kaçan yılan, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yakalanarak doğaya salındı.