Evinden tarihi haç ve 232 adet sikke çıktı

Tokat'ın Zile ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelinin evinde yapılan aramada 1 adet tarihi haç ve 232 adet sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Zile ilçesine bağlı Ayvalı köyünde ikamet eden şüpheli 1 şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Harekete geçen ekipler şüpheli şahsın evinde arama yaptı. Jandarma tarafından yapılan aramada 232 adet sikke ile 1 adet haç işaretli obje ele geçirildi. Şüpheli ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamların kontrolünde devam ettiği öğrenildi.