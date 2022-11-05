Evine giderken canından oldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tarladan evine yaya olarak dönen şahıs traktörün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erbaa ilçesine bağlı Koçak köyü yolunda meydana geldi. Ömer S. (79) idaresindeki 60 KR 736 plakalı Ford Connect marka hafif ticari araç Süleyman Y.'nin kullandığı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile traktör sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan traktör tarladan evine yaya olarak giden Alim Karakaş'a (61) çarptı. Traktörün altında kalan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hafif ticari araçta bulunan yolcu yaralandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.