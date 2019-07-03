Evlendiğinde yumurta bile kıramıyordu, çiftlik kurdu

Tokat'ta mikro kredi desteği ile işini büyüterek çiftlik kuran Perihan Kılavuz, evlendiğinde bir yumurta bile kırmayı bilmediğini ifade ederek, “Şimdi Türkiye'ye hamur yapıyorum, 3 elemanım var" dedi.

Tokat'ta mikrofinans şubesinden mikro kredi ile 700 lira alan evli ve 3 çocuk annesi Perihan Kılavuz (59), üzerine koyduğu birikimi ile bir inek aldı. Oğlunun gözünden rahatsızlanması nedeniyle yaşadığı üzüntüyü çalışarak unutmak için işe başlayan Kılavuz, daha sonra hamur işine girdi. Eşinin 600 Evler Mahallesi'nde babasından kalma bahçesinde işlerini büyüten Kılavuz, çiftlik kurdu. "Hanımağa" ismini verdiği çiftliğinde inekleri, danaları, keçileri, kümes hayvanları olan Kılavuz'un yeni hedefi kır düğünü konsepti ile düğün salonu açarak şirket kurmak.

Çiftliğinde eşi, oğlu ve gelini ile birlikte çalışan Kılavuz, sabahın erken saatlerinde şalvarını ve çizmelerini giyerek başladığı çalışma temposunun akşam saatlerine kadar devam ettiğini söyledi. Paraya ihtiyacı olduğu için değil stres atmak için bu işe girdiğini ve 12 yıl gibi bir sürede çalışma hayatının verdiği azimle işlerini büyüttüğünü anlatan Kılavuz, iş arayıpta bulamıyorum diyenlere önemli tavsiyelerde bulundu. Birçok kişinin iş beğenmediği ve çalışmadığı için işsiz kaldığını ifade eden Kılavuz, "Ben ev hanımıyım, ortaokul mezunuyum. Okumuş olsam güzel bir matematik profesörü olurdum. Okuyamadım, ailem okutmadı. Evlendikten sonra bu işlerle uğraşmaya başladık. Elhamdülillah işim çok güzel. Ama birçok kişi gibi ben yatmayı değil çalışmayı seviyorum. Evlendiğimde yumurta kırmayı bilmiyordum. Şimdi Türkiye'ye hamur yapıyorum. Yanımda 3 tane çalışan elemanım var. Bu zamana kadar yanımda çalışan yoktu. Eşim bu işi yapmamı istemiyor. Paraya ihtiyacın mı var, emekli maaşım sana da bana da yeter diyor ama ben çalışmayı seviyorum” dedi.

700 lira mikro kredi ile işe başladığını, şuan 10 bin lira kredi alabildiğini belirten Kılavuz, hedefinin şirket kurmak olduğunun altını çizerek, “Hanımağa çiftliğini kurdum, şimdi de yanımda 15-20 kişinin çalışarak ekmek kazanabileceği bir şirket kurmak istiyorum. Az miktar kazanarak herkesin faydalanmasını istiyorum” diye konuştu.

Sabah erken saatlerde çalışmaya başladığını, akşam saatlerine kadar devam ettiğini ifade eden Kılavuz, işini severek yaptığı için yorgunluk hissetmediğini belirterek, “Çalışana Rabbim veriyor. Çalışacağız” dedi.

Hüdayi Kılavuz (61) ise eşinin çalışmayı sevdiğini ifade ederek, “Ben çalışma dedim ama çalışmayı sevdiğini söyledi. Gerçekten de bayağı başarılı. Bende sağlığım el verdiği ölçüde yardım ediyorum. Çok şükür iyiyiz. Emekli olduktan sonra hanıma yardım ediyorum” dedi.

Öte yandan, Tokat Mikrofinans Şubesi tarafından 2 bin 21 dar gelirli kadına toplam 5 milyon 729 bin TL mikro kredi verildiği, vadesi gelen mikro kredilerde geri dönüşün yüzde 100 olduğu öğrenildi.