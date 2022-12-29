EYT'liler SGK önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdpğan'ın EYT'de yaş sınırlaması olmayacağı açıklamasının ardından vatandaşlar prim borçlanması için SGK önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yapılan düzenlemeyi ekranları başında izleyen Tokatlılar, sabahın ilk saatlerinde Sosyal Güvenlik Kurum İl Müdürlüğüne önünde sıraya girdi. Vatandaşlar askerlik ve doğum borçlanması için başvuruda bulundu. Askerlik borçlanması için sıraya giren vatandaşlardan Yaşar Altuntaş, EYT düzenlemesini sevinçle karşıladıklarını belirterek, “Günlerdir bu günü bekliyorduk. Tayyip babadan, devletimizden Rabbim razı olsun” dedi. Ahmet Türel de yaşadığı sevinci ifade ederek “Cumhurbaşkanımız böyle bir güzellik sağladı. Cumhurbaşkanımızı akşam haberlerde izledikten sonra sabah ilk işimiz SGK'ya gelmek oldu. Sevinçliyiz, müjdeli haberi alanlar buraya koşmuş” diye konuştu.