Fabrika gibi okul, öğrenirken kazanıyorlar

Tokat'ta meslek lisesi öğrencileri aylık ortalama 2 ile 4 bin lira arasında aile bütçesine katkı sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitimdeki reformu dahilinde öğrenciler öğrenirken kazanıyor. Tokat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tuvalet kağıdı ile kağıt havlu üretimine start verildi. Matbaa Teknolojileri Alanı'nda eğitim gören öğrenciler kağıt makinesi ile üretime yapmaya başladı. Kurum ve kuruluşlara satılan ürünlerden öğrenciler döner sermaye aracılığıyla gelir elde ediyor. Aile bütçesine katkı sağlayan öğrenciler öğrenirken kazanıyor.

Okul Müdürü Murat Yılmaz, Matbaa Teknolojileri Alanı'nda yapılan yatırımla tuvalet kağıdı ile kağıt havlu üretimine başladıklarını söyledi. Bobinler halinde alınan malzemenin tesiste işlendiğini belirten Yılmaz, “Kendi markamız üzerinden uygun ebatlarda kağıt ruloya sarılarak kesimi yapılıyor. Bilinen markaların kalitesinde üretim yapıyoruz. İlk etapta kamu kurumlarına satış yapıyoruz. Piyasaya da ürün vermeyi planlıyoruz” dedi.

Öğrenirken kazanıyorlar

Öğrencilerin eğitim alırken aile bütçesine kazanç sağladıklarını ifade eden Yılmaz, “Öğrencilerimiz kağıt havlu üretimi ve ambalaj yapımıyla ilgili bilgi sahibi oluyorlar. Tam kapasite ile üretim yaptığımızda döner sermayeden öğrencilerimizin cebine 5 bin lira maaş girebiliyor” diye konuştu.

Matbaa Bölümü 12. Sınıf öğrencisi Zeliha Sultan Soylu, meslek öğrenirken aile bütçesine katkı sağladığını belirterek, “Tuvalet ve havlu kağıtlarının rulo haline getirilerek ambalajlanmasını yapıyoruz. Aynı zamanda makinelerin nasıl çalıştığını öğreniyoruz. Okuldan mezun olduğumuzda bize avantaj olacak. Ortalama 3 - 4 bin lira arasında para kazanıyoruz. Bu ekonomide bir öğrenci için gayet güzel bir gelir” dedi.