Fabrika işçilerinden Kızılay'a destek

Tokat'ın Artova ilçesinde çimento fabrikası çalışanları toplu şekilde Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Artova ilçesinde çimento fabrikasında çalışan işçiler, fabrika yönetimine toplu kan ve kök hücre bağışında bulunmak istedikleri söyledi. Bu talebi olumlu bulan firma yetkilileri Türk Kızılayı ile iletişime geçerek mobil kan toplama aracını ilçeye davet etti. Fabrika çalışanlarıyla birlikte vatandaşların da destek sağladığı ve etkinlikte yüzlerce kişi kan ve kök hücre bağışı yaptı. 'Dokunuzda bir can var' sloganıyla ADOÇİM Çimento Fabrikası ve Türk Kızılayı işbirliği ile düzenlenen kampanyanın; kanser hastalarına umut olmak ve kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyen Fabrika Müdürü Mesrur Büyükaşık, "Türkiye'nin lider sanayi kuruluşlarından biri olan kurumumuz önderliğinde 'Dokunuzda bir can var' sloganıyla yola çıkarak kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenledik. Bu kampanyaya ilçe protokolümüz, çalışanlarımız ve aileleri ile vatandaşlar da destekte bulundu. Bu kampanyanın özellikle farkındalığı arttırmak amacıyla yapılan bir kampanya olduğunu belirtmekte fayda görüyoruz. Zaman zaman radyo ve televizyonlarda 'Acil kan aranıyor' diye anonslarla karşılaşıyoruz. Burada özellikle dikkat çekmek istediğimiz konu kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Bir kan 3 can demektir. Onun için kampanyamızın yerini bulacağını umut ediyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Öte yandan düzenlenen kampanyaya; Artova Kaymakamı Mustafa Karali, İlçe Jandarma Komutanı Cüneyt Okur, İlçe Emniyet Amiri Fatih Kaptan da katılım sağladı.