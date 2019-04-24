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Fareye elleriyle bisküvi yedirdi

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde Nazif Karakoç isimli bir vatandaş, soğuk havada aç kalan bahçesindeki fareye elleriyle bisküvi yedirdi.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Nazif Karakoç isimli bir vatandaş, soğuk havada aç kalan bahçesindeki fareye elleriyle bisküvi yedirdi.


Tokat'ın yüksek rakımlı ilçelerinden birisi olan Başçiftlik ilçesinde devam eden zorlu kış şartlarında yiyecek bulmada sıkıntı çeken bir fare, bahçesine konuk olduğu Nazif Karakoç isimli vatandaşın ellerinden bisküvi yedi. O anları kayıt altına alan Nazif Karakoç videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan videoda ıslak ve karlı olan zemin dikkat çekerken, zorlu koşullarda yiyecek bulamadığı anlaşılan fareye Karakoç ‘boncuk gözlü' diye seslendiği de görüldü.

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