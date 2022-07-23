Festivale halk oyunları ekipleri damgasını vurdu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen Uluslararası Geleneksel ve Kültürel Yaprak Festivali'ne halk oyunları ekipleri damgasını vurdu.

Erbaa Belediyesi ve Erbaa Kaymakamlığı tarafından organize edilen 22'nci Uluslararası Geleneksel ve Kültürel Yaprak Festivali'nin ikinci günü Park Vadi'de düzenlenen etkinlilerle devam etti. Türkiye başta olmak üzere Makedonya ve Gürcistan'dan gelen halk oyunları ekipleri gösteri yaptı. Kültürlerini yansıtan ekiplerin gösterileri ilgi gördü. Çocukların doyasıya eğlendiği animasyon gösterilerinin yanı sıra atlı okçu takımı gösteri yaptı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, iki yıl ara verdikleri festival heyecanının yeninden yaşamaya başladıklarını ifade ederek, “Pandemi sürecinde insanlar evlerine kapanmak zorunda kalmıştı. Öyle özlemişler ilçe dışından da çok sayıda hemşerimiz festival etkinliklerine katılmak için geldi. Festivaldeki amacımız çiftçimizin ürünün reklamı olsun niyetiyle katkıda bulunmak, insanlarımızın eğlenmesi, açtığımız stantlarda kadınların ürünlerinin satılmasıyla, onların ekonomilerine katkı sağlamak. Etkinlikler düzenlemek, yarışmalar düzenlemek ve bu birliği, beraberliği geliştirmek” diye konuştu.