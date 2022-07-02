Fethi zor kalede restorasyon sürüyor

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, kalenin turizme kazandırılması amacıyla yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır ile yüklenici firma yetkilisinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Hatipoğlu, surlarda yapılan çalışmaları inceledi. Restorasyon çalışmalarını değerlendiren Vali Hatipoğlu, “Tokat kalemimiz Hititler döneminden itibaren Tokat civarında ve ülkemizde en önemli yerleşim noktalarından birisi olmuş. Daima savunma amaçlı olarak kullanılmış olan bir kale. Kazıklı Voyvoda'nın esir tutulduğu yer. Biz de kaledeki restorasyonu yerinde inceledik. Yapılması gereken hususlarla ilgili olarak notlar aldık. Gerekli değerlendirmeleri Bakanlığımızla da yapıp restorasyonun kaldığı yerden devam etmesi ve tamamlanarak Tokat turizminin hizmetine açılmasını hedefliyoruz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yaklaşık olarak 5 milyon liralık bir onarım restorasyon ödeneği sağlandığını belirten Vali Hatipoğlu, “Restorasyon sürecin devam etmesi için Bakanlığımızla tekrar görüşeceğiz. Kültür Bakanlığımızdan gerekli ödenekleri temin edeceğimizi umuyoruz. Çevre güvenliği için de önemli olan restorasyonun belirlenen süre içerisinde tamamlaması hedefleniyor” diye konuştu.