Tokat'ın Zile ilçesinde fırıncılar arasındaki rekabet vatandaşa yaradı.

Tokat'ta 200 gram ekmek 4 liradan satılırken, Zile ilçesinde ise 200 gram ekmek 3 liradan satılıyor. Vatandaşlar diğer fırınlara göre daha hesaplı olan fırına ilgi gösteriyor. İşyeri sahibi Muammer Ay, fırıncılar arasında yaşanan rekabetten dolayı indirim yaptıklarını belirterek, "Esnaflar arasında rekabet var. Bize karşı olan tepkilerinden dolayı bende bu fiyat kurtarıyor. 200 gram ekmek piyasada 4 lira olan ekmek bizde 3 lira. İşçiliğini kendimiz yapıyor, fırınımızda satıyoruz. Gittiği yere kadar bu fiyattan satmayı düşünüyoruz. Un fiyatları aşırı yüksek olmadığı için bizi kurtarıyor" dedi. Vatandaşlar için ekmek fiyatının uygun olduğunu belirten Ay, "Ekmek alan var alamayan var. Nüfusu fazla olan insanlar var. 10 ekmek alan insanlar var. Onlar için bu fiyatlar uygun" diye konuştu.

Fırın çalışanlarından Nihat Çetin ise piyasaya göre 1 lira daha ucuz ekmek sattıklarını belirterek, "Vatandaş nerede ucuz ekmek satıyorsa oraya gider. Çünkü bu cebe yansır. Bizim şubemiz yok, fırında günlük 4-5 bin adet ekmek satıyoruz. Un olarak ta devlet maddi olarak biraz karşılıyor. Ekmek gramajı diğer fırınlarda neyse bizde de aynısı. Kimse gramajı değiştiremez" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar ise piyasaya göre daha uygun fiyattan ekmek almaktan mutlu olduklarını söyledi.