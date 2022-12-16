Fren yerine gaza bastı, otomobil okul bahçesine devrildi

Tokat'ta, fren yerine gaza basan öğretmenin kullandığı otomobil okulun bahçesine devrildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat Mevlana İmam Hatip Ortaokulu girişinde meydana geldi. S.Ş. idaresindeki 60 ADL 292 plakalı Opel marka otomobil, okul bahçesine girdiği sırada fren yerine gaza basında demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil devrilerek ters döndü. Kazada yaralanan öğretmen çevredekilerin yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken park halindeki bir araçla devrilen otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise okulun güvenlik kameralarına yansıdı.