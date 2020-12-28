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Futbol oynarken yakalanan Somalili öğrenciler yurda götürüldü

Tokat’ta sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde halı sahada futbol oynayan Somalili öğrenciler, tutanak tutularak polis minibüsü ile yurtlarına götürüldü.

Tokat'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde halı sahada futbol oynayan Somalili öğrenciler, tutanak tutularak polis minibüsü ile yurtlarına götürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler, Tokat Belediyesi Spor Komplesi'nde futbol oynayan yabancı öğrencileri fark etti. Halı sahada futbol oynayan Somalili öğrenciler biranda polisleri karşılarında görünce şaşkınlık yaşadı. Korona virüs salgını nedeniyle kısıtlama saatlerinde dışarda bulunan öğrencilere polis ekipleri kimlik kontrolü yapmak istedi. Kısıtlama saatlerinde dışarıda oldukları için polis ekiplerinin tutanak tuttuğu Somalili öğrenciler, daha sonra polis minibüsü ile yurtlarına götürüldü.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde okudukları öğrenilen öğrencilerin yaklaşık 2 hafta önce Tokat'a gelerek yurtlara yerleştikleri öğrenildi.

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